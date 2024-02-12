Загитова оговорилась и назвала Татарстан государством

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила руководство Татарстана за поддержку в открытии школы ее имени.

Во время речи в эфире клубного телевидения хоккейного клуба СКА фигуристка назвала республику Татарстан государством.

«Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, мне очень волнительно. Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой у нас будет все супер, все замечательно», — сказала Загитова.

Ранее спортсменка призналась, что прилетела на открытие ледового дворца «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге с готовой программой, однако организаторы заявили о смене музыки.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).