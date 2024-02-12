Турнир «Русский вызов» пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» состоится 9 марта и пройдет во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России. Начало соревнований — в 17.00 мск.

На турнире выступят действующие или завершившие карьеру фигуристы 2008 года рождения и старше, олимпийские чемпионы и чемпионы мира — всего до 18 участников.

Победитель турнира получит 5 миллионов рублей, за второе место полагается 3 миллиона, за третье — 1 миллион.