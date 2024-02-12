Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

12 февраля, 20:11

Турнир «Русский вызов» пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» состоится 9 марта и пройдет во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России. Начало соревнований — в 17.00 мск.

На турнире выступят действующие или завершившие карьеру фигуристы 2008 года рождения и старше, олимпийские чемпионы и чемпионы мира — всего до 18 участников.

Победитель турнира получит 5 миллионов рублей, за второе место полагается 3 миллиона, за третье — 1 миллион.

Фигурное катание
0
Читайте также
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух: «С удовольствием увижу Валиеву в своих ледовых шоу»

Загитова оговорилась и назвала Татарстан государством
Новости
RSS RSS
Все новости