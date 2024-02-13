Фигурное катание проиграло биатлону по количеству проданных билетов на Спартакиаде

На соревнования Спартакиады по фигурному катанию продано 70 процентов билетов — более 12 тысяч из 15 тысяч, поступивших в продажу, сообщили «СЭ» в оргкомитете турнира.

Часть была роздана детям и ветеранам. Стоимость большинства билетов — около 1000 рублей.

До начала Спартакиады фигурное катание было самым популярным видом спорта по количеству проданных билетов среди 16 представленных на Спартакиаде, однако в ходе соревнований его обогнал биатлон, на который за два дня соревнований было продано 22 тысячи билетов.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля в пяти регионах России.