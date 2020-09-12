Алена Косторная: «Я просто не хотела отвечать Тутберидзе. Лучше сделать это глаза в глаза»

Чемпионка Европы Алена Косторная выступила с короткой программой на контрольных прокатах взрослой сборной России, после чего ответила на вопросы СМИ, в том числе о своем сенсационном переходе из школы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».

«Я не должна тренироваться с детьми 2010 года рождения». Косторная — о разногласиях с Тутберидзе // Алена Косторная: «В команде Тутберидзе мое мнение учитывалось, но не всегда. Часто говорили «нет»

— У Тутберидзе свой подход, у Плющенко — свой. В моей нынешней команде мне более спокойно, и это чувствуется, — отметила Косторная. — Я потренировалась месяц, мы делали то же самое, что в «Хрустальном». Сильнее ОФП стала разве что. Если что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался. Говорили: «Сейчас мы над другим поработаем, поедем делать макеты». Кажется, что халява, а на самом деле нет. Как только я позвонила Этери Георгиевне и сказала, что ухожу, она выложила свой пост. Мне никто не запрещал говорить, я просто не хотела отвечать. На это были причины, выкладывания в Instagram постов и подобные «ответки» друг другу — это обидно. Если так хочется что-то сказать, лучше встретиться и сделать это глаза в глаза. (Дмитрий Кузнецов)