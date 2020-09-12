Алена Косторная: «В команде Тутберидзе мое мнение учитывалось, но не всегда. Часто говорили «нет»

Российская фигуристка Алена Косторная после короткой программы на контрольных прокатах в Москве рассказала о том, как приняла решение уйти от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Это было 17 июля. Перед второй тренировкой поняла, что приняла решение. Позвонила Сергею Александровичу (Розанову. — Прим. «СЭ»). Он сказал: «Еще раз подумай, твое решение неожиданное, ты должна осознать последствия», — отметила чемпионка Европы. — Да, в «Хрустальном» мне были поставлены программы. Произвольная мне нравилась музыка, не все места, но в целом она была хорошая. Короткая программа не нравилась совсем, о чем я неоднократно говорила. В целом мое мнение в последние годы учитывалось, но не всегда. Я могла высказать пожелание, мне могли сказать «да» или «нет». Очень много раз говорили «нет». (Дмитрий Кузнецов)

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