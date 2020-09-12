Чемпионка Европы Алена Косторная сегодня выступила с короткой программой на контрольных прокатах взрослой сборной России, после чего объяснила суть своего конфликта с бывшим тренером Этери Тутберидзе. Знаменитый специалист уверяла, что Косторная была изгнана с катка «Хрустальный» за то, что ставила тренерам условия, какие из учениц школы не могут тренироваться с ней в одной группе.

Алена Косторная: «Я просто не хотела отвечать Тутберидзе. Лучше сделать это глаза в глаза» // Алена Косторная: «В команде Тутберидзе мое мнение учитывалось, но не всегда. Часто говорили «нет»

— Были ли у меня списки нон грата? Нет, но были некоторые проблемы. Просто мне кажется, что такие девушки, как я, Аня (Щербакова), Камила (Валиева) не должны кататься с детьми 2010 года рождения, — пояснила фигуристка, которая теперь тренируется в академии «Ангелы Плющенко». — Ну либо надо понимать, что тебе не будут давать поблажки. На тебя наорут, если ты мешаешь. Так было всегда, только по бортикам. Помешаешь кому-то — наорут. Нас и так уже было восемь человек, сумасшедший темп. Это раздражало. Я жаловалась, но никакой реакции не последовало. (Дмитрий Кузнецов)