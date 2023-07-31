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Сегодня, 13:55

Австралийский фигурист рассказал о смерти своей русской партнерши

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Екатерина Александровская и Харли Уиндзор.
Фото Соцсети

Австралийский фигурист Харли Уиндзор рассказал о том, что ему пришлось пережить после самоубийства его партнерши Екатерины Александровской в июле 2020 года.

— На протяжении года о нас с Катей снимался документальный фильм Harley & Katya, который вышел в прокат в прошлом декабре. Он рассказывал историю нашего становления как пары: о наших достижениях, победах, разочарованиях... Я считаю эту идею фильма очень удачной, потому что люди не всегда понимают, через что приходится проходить спортсменам, особенно в парном катании, для того, чтобы достичь высоких результатов...

— Ты рассказывал о том, что каждый день получаешь негативные комментарии в социальных сетях, которые основаны на смерти твоей бывшей партнерши. Когда и почему это все началось?

— Да, я думаю, главной причиной волны негатива в мою сторону стало то, что после смерти Кати люди не стали разбираться в том, как и почему это произошло. Как правило, люди всегда видят то, что хотят, так получилось и в этом случае, особенно учитывая то, что мы с ней всегда были очень близки. Многие уверены в том, что я приложил руку к случившемуся, но это, разумеется, не так. Когда это произошло, я был разбит.

Я надеялся, что документальный фильм как-то улучшит мое положение в медиа, но ситуация лишь усугубилась. В социальных сетях люди желали и продолжают желать мне смерти и пишут много страшных вещей.

— Как бы ты ответил всем этим «диванным критикам», если бы была такая возможность?

— Когда я только начал получать эти комментарии, я был подавлен и не понимал, чем заслужил такое отношение к себе, но сейчас я знаю, что все эти «диванные критики» — сломанные люди, находящиеся в депрессии. Мне их жалко. Сейчас я сфокусирован только на себе и на своем прогрессе в спорте, остальное меня не волнует.

В паре с Александровой Уиндзор участвовал в чемпионатах мира и Олимпиаде, они тренировались в Сочи.

Екатерина Александровская и&nbsp;Харли Уиндзор. «После смерти Кати я был подавлен, мне самому желали умереть». Австралийский фигурист — о русской партнерше

Фигурное катание
Екатерина Александровская/Харли Уиндзор
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