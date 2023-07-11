Фигурист Костомаров выложил новое видео тренировки: «Непросто дается»

Российский фигурист Роман Костомаров поделился новым видео своих тренировок в ножных протезах.

«Я как женщина после родов. Занимаюсь. Видишь какие мышцы у меня, приводящие. Непросто дается», — говорит Костомаров.

6 июля сообщалось, что Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем информировалось, что через неделю он продолжит процесс протезирования рук в больнице.

26 июня он опубликовал первое видео из больницы, показав, как занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.