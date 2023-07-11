Источник: Анна Щербакова заболела мононуклеозом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заболела мононуклеозом, сообщает Sport24.

По информации источника, из-за заболевания 19-летней спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах команды Этери Тутберидзе в Новогорске.

Мононуклеоз — это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки.

Фигуристка пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира (2021). Также она двукратный серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала Гран-при, трехкратная чемпионка России и серебряный призер турнира.

Щербакова — первая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях и два четверных лутца в одной программе, первая в истории мирового фигурного катания фигуристка, приземлившая в одной программе два четверных флипа среди женщин.