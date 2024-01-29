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Губерниев не удивлен 4-летней дисквалификацией Валиевой: «Отношения с международным спортом близки к нулю»

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не удивлен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года.

«Меня это вообще не удивило. Меня удивляют люди, которые надеются на какое-то чудо и рассказывают, что все будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Золотую медаль у нас тоже отнимут — это надо понимать. Камиле стойкости и мужества, заниматься тем, чем она занимается», — цитирует Губерниева РИА «Новости Спорт».

Губерниев заявил, что отношение России с международным спортом близки к нулю.

Во время турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются несколько месяцев, последние слушания проходили 9 и 10 ноября.

Источник: РИА
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
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