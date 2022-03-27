Плющенко: «Великолепный Кубок Первого канала, такие турниры нужно проводить гораздо чаще!»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги Кубка Первого канала.

«Мне очень понравился Кубок Первого канала. Все фигуристы большие молодцы, замечательно откатали. Хотел бы похвалить Федерацию фигурного катания за такой великолепный турнир. Абсолютно правильно, такие мероприятия сейчас необходимо проводить гораздо чаще!» — сказал Плющенко «СЭ».

Ранее, 27 марта, команда Анны Щербаковой «Красная машина» обыграла «Время первых» Марка Кондратюка со счетом 145:141 на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала проходил в Саранске с 25 по 27 марта на «Саранск Арена».