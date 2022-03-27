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Сегодня, 21:52

Кондратюк высказался о судействе на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк объяснил, считает ли он судейство на Кубке Первого канала честным и победила ли команда Анны Щербаковой заслуженно.

— Есть что сказать болельщикам? Многие переживают, что не все было честно в плане судейства.

— Во-первых, хотел бы их поблагодарить. Не только тех, кто был на трибунах, но и тех, кто смотрел у экранов. Ваша поддержка заряжает и помогает работать дальше. Этого не хватало в Пекине.

Что касается судейства, не знаю. Все было абсолютно честно. Команда Ани выиграла заслуженно и без каких-либо вопросов.

Команда Анны Щербаковой «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» Кондратюка получила 141 балл и заняла второе место.

Марк Кондратюк
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