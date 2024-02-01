Энберт назвал Мишину и Галлямова красивой классической парой

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт оценил уровень Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые выступают в соревнованиях спортивных пар.

«Мишина и Галлямов в этом сезоне очень классно выглядят. Они мне очень нравятся по своему стилю катания, по общему стилю своей пары. Видно, что они двигаются в этом стиле вперед, работают с новыми специалистами современного танца. Оставаясь очень красивой, классической парой, они все равно развиваются и привносят что-то новое в свои программы. Это не только уверенность — это новые заходы, новые образы, новое прочтение интересной музыки. Они в этом сезоне действительно отлично выглядят», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Мишина и Галлямов являются двукратными чемпионами России, бронзовыми призерами Олимпиады в парном катании, чемпионами мира и Европы, а также обладателями золотых медалей командного чемпионата мира.