Энберт: «В мужском катании России потихоньку идет смена поколений»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт высказался о смене поколения в мужском одиночном катании России.

На чемпионате страны в декабре победу одержал Евгений Семененко, вторым стал Владислав Дикиджи, а тройку сильнейших замкнул Петр Гуменник. При этом на пьедестал не попали более возрастные и опытные спортсмены — Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Чемпион России 2022 года Марк Кондратюк занял только 9-е место.

«Семененко, Дикиджи и Гуменник действительно выглядели сильнее остальных на чемпионате России. Но, конечно, еще есть другие достойные спортсмены, которые могут попасть на пьедестал в мужском одиночном. Например, Дмитрий Алиев прекрасно откатал, Макар Игнатов был неплох, Роман Савосин на протяжении всего сезона радовал нас своими чистыми программами. Сложно сказать, что сформировалась новая тройка безоговорочных лидеров. Смена поколений, наверное, потихонечку идет, но я бы не сказал, что сейчас происходит переломный сезон в этом плане. Всегда кто-то подрастает, навязывает борьбу, но остаются опытные спортсмены, которые за счет мастерства катания или большего опыта тоже могут побеждать», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023 года, а затем и в октябре, организация не стала отменять решение об отстранении россиян и белорусов.