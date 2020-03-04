Елизавета Туктамышева: «Обязательно буду выступать под нейтральным флагом»

Россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о своем отношении к выступлению под нейтральным флагом.

— А для чего тогда все это, если ты такой принципиальный, что не будешь выступать без флага? — цитирует фигуристку «Спорт день за днем». — Нет, надо выступать. Это все равно соревнования, борьба. Если я попаду в такую ситуацию, то обязательно буду выступать. Мы ради этого живем.

— Какие качества в людях раздражают и какие цените?

— Я сижу в BMW X6, мне приятно вести эту тачилу, поэтому мы можем немножечко задержаться (смеется). Я очень ценю честность и искренность, для меня это очень важно. Если человек мне не совсем нравится, но он не лицемерит, это уже плюсик ему от меня. Он не строит из себя другого. А качество, которое мне не нравится, как раз лицемерие. С опытом ты на многих людей смотришь по-другому. Раньше я не могла сказать, что меня раздражает, потому что я довольно дружелюбный человек и с любым могу найти контакт. Но я поняла, что именно лицемерие для меня неприемлемо.