Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил прокат мужской короткой программы на первом дне Кубка Первого канала, который проходит в Саранске.

«Нужно искренне порадоваться и отдать должное Коляде. У него многое не получалось, но он работал, старался и вот результат. Обыграть Кондратюка дорогого стоит. Еще раз повторяюсь, героям Олимпиады сложно собраться. Это наглядно видно сейчас во всех видах спорта. Марку не унывать! Конкуренция всегда нужна, иначе не будет прогресса и мотивации побеждать», — сказал Губерниев «СЭ».

26 марта трехкратный чемпион России Михаил Коляда набрал больше 106 баллов и выиграл короткую программу, Евгений Семененко стал вторым фигуристом, пробившим сотню баллов. Кондратюк занял третье место.