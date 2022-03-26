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26 марта, 23:12

«Нужно отдать должное Коляде! Обыграть Марка дорогого стоит». Губерниев — о третьем месте Кондратюка

Губерниев поддержал Кондратюка и похвалил Коляду после первого дня Кубка Первого канала
Антон Иванов
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил прокат мужской короткой программы на первом дне Кубка Первого канала, который проходит в Саранске.

«Нужно искренне порадоваться и отдать должное Коляде. У него многое не получалось, но он работал, старался и вот результат. Обыграть Кондратюка дорогого стоит. Еще раз повторяюсь, героям Олимпиады сложно собраться. Это наглядно видно сейчас во всех видах спорта. Марку не унывать! Конкуренция всегда нужна, иначе не будет прогресса и мотивации побеждать», — сказал Губерниев «СЭ».

26 марта трехкратный чемпион России Михаил Коляда набрал больше 106 баллов и выиграл короткую программу, Евгений Семененко стал вторым фигуристом, пробившим сотню баллов. Кондратюк занял третье место.

Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Марк Кондратюк
Михаил Коляда
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