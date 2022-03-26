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Сегодня, 22:56

Губерниев: «Аплодирую Валиевой стоя, она заслуживает самых громких и теплых слов в свой адрес»

Губерниев считает, что Валиева заслуживает самых громких слов в свой адрес
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил прокат короткой программы россиянки Камилы Валиевой на Кубке Первого канала, который проходит в Саранске.

«Я восхищаюсь Камилой! Она собрала мастерство и волю в кулак и отлично прокаталась сегодня. После такой сумасшедшей Олимпиады очень сложно найти в себе мотивацию выступать — она героиня. Камила по возрасту еще ребенок, но уже является сильнейшей спортсменкой! Иметь такую силу воли — дорогого стоит. Сегодня она выглядела просто шикарно! Аплодирую Валиевой стоя, она заслуживает самых громких и теплых слов в свой адрес», — сказал Губерниев «СЭ».

По итогам короткой программы у женщин на Кубке Первого канала наибольшее количество баллов набрала Камила Валиева (83,63). Второе место заняла Анна Щербакова (82,90), а Елизавета Туктамышева стала третьей (81,63).

27 марта фигуристы выступят с произвольными программами, начало — 17.15.

Фигурное катание
Камила Валиева
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