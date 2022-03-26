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Сегодня, 18:28

Коляда набрал 106 баллов и укрепил лидерство «Красной машины» на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На Кубке Первого канала в Саранске закончили свое выступление одиночники в короткой программе.

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда набрал больше 106 баллов и выиграл этот вид, Евгений Семененко стал вторым фигуристом, пробившим сотню баллов.

Результаты короткой программы среди одиночников:

1. Михаил Коляда («Красная машина») — 106,41 (10 очков)

2. Евгений Семененко («Время первых») — 101,55 (9)

3. Марк Кондратюк («Время первых») — 97,89 (8)

4. Макар Игнатов («Красная машина») — 89,43 (7)

5. Андрей Мозалев («Красная машина») — 89,12 (6)

6. Александр Самарин («Время первых») — 84,21 (5)

После выступлений танцоров и мужчин-одиночников счет 31:33 в пользу команды Анна Щербаковой.

Фигурное катание
Александр Самарин
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
Макар Игнатов
Марк Кондратюк
Михаил Коляда
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