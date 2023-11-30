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Сегодня, 11:15

Дикиджи — о четверном акселе: «Думаю, мне он под силу. Справлюсь и без Малинина»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Владислав Дикиджи в интервью «СЭ» поделился своими планами по усложнению технического контента своих программ.

«Насчет того, чтобы усложнять свою программу — пока не уверен. Думаем с тренером либо оставлять все в таком же виде, либо добавлять еще один лутц. Слово за тренером. Было бы здорово делать два лутца и два сальхова. На текущий момент это предел. Дальше неплохо бы еще один четверной добавить, пятый.
А мечта — четверной аксель. Я и правда очень хочу его прыгнуть, мне кажется, что это мне под силу. Конечно, не сейчас, не в текущей форме. Но когда я поправлю здоровье, поднаберу немного, то смогу прыгнуть четыре с половиной. Во время сезона не стоит рисковать, отвлекаться на работу с четверным акселем. А вот в конце этого сезона я попробую, обязательно. Списаться с Ильей Малининым? Нет, думаю, что мы с Олегом Станиславовичем Татауровым и сами справимся», — сказал Дикиджи.

Четверной аксель на текущий момент смог приземлить только американский фигурист узбекистано-российского происхождения Илья Малинин.

Владислав Дикиджи. «Поправлю здоровье и попробую в конце сезона четверной аксель». Дикиджи — новый лидер мужского одиночного катания России?

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Илья Малинин
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