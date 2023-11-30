РИА Новости: фигурист Федоров призван в армию, но продолжает тренировки в ЦСКА

Фигурист Григорий Федоров призван в армию, но продолжает тренировки в ЦСКА в группе Светланы Соколовской, сообщает РИА Новости.

По данным источника, в соцсетях был опубликован список спортсменов, отчисленных из школы олимпийского резерва по фигурному катанию ЦСКА. В этом списке находился и 18-летний Федоров.

Информируется, что фигурист призван в спортроту, но будет и далее тренироваться, а приказ об отчислении является формальностью на время прохождения службы.

Федоров — победитель чемпионата России по прыжкам. В сезоне-2023/24 он стал третьим на «Гран-при России» в Омске и восьмым в Казани.