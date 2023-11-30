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Сегодня, 14:21

РИА Новости: фигурист Федоров призван в армию, но продолжает тренировки в ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Григорий Федоров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигурист Григорий Федоров призван в армию, но продолжает тренировки в ЦСКА в группе Светланы Соколовской, сообщает РИА Новости.

По данным источника, в соцсетях был опубликован список спортсменов, отчисленных из школы олимпийского резерва по фигурному катанию ЦСКА. В этом списке находился и 18-летний Федоров.

Информируется, что фигурист призван в спортроту, но будет и далее тренироваться, а приказ об отчислении является формальностью на время прохождения службы.

Федоров — победитель чемпионата России по прыжкам. В сезоне-2023/24 он стал третьим на «Гран-при России» в Омске и восьмым в Казани.

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Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Григорий Федоров
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