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Тарасова — о дебюте Валиевой в кино: «Камила — умничка. А что ей еще делать? Книжки читать?»

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Соцсети

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что фигуристка Камила Валиева сыграла эпизодическую роль в новом комедийном сериале «Котострофа».

«Камила — умничка, что занимается новым и открывает новые направления в искусстве. А что ей еще делать? Книжки читать? Конечно, она будет развиваться и идти дальше. Участие в сериале — хорошая идея! Валиева — очень красивая и умная девочка, она может показать себя людям в кино и ее и там будут любить. Такие участия в разных сферах искусства помогают ей добиваться успеха на льду. Себя всегда нужно пробовать в разном и принимать участия там, где ты не в зоне комфорта», — цитирует Тарасову Sport24.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020).

В этом сезоне 17-летняя спортсменка выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. До этого на этапе «Гран-при России» в Казани она стала четвертой.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-600328-tarasova-o-debyute-valiyevoy-v-kino-a-chto-yey-yeshche-delat-knizhki-chitat
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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