Щербакова не выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание» из-за травмы

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова из-за травмы снялась с шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Фестиваль состоится 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнется в 19.00 по местному времени.

«Мы желаем ей скорейшего возвращения на лед и будем рады ее участию в других наших мероприятиях в будущем», — заявили организаторы шоу.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что представит особый номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

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