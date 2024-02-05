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5 февраля, 19:25

Щербакова не выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание» из-за травмы

Руслан Минаев
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Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова из-за травмы снялась с шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Фестиваль состоится 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнется в 19.00 по местному времени.

«Мы желаем ей скорейшего возвращения на лед и будем рады ее участию в других наших мероприятиях в будущем», — заявили организаторы шоу.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что представит особый номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Влюбленные в фигурное катание»: кто участвует и где пройдет в 2024 году

Фигурное катание
Анна Щербакова
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