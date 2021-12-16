Дейв Лиз о Косторной: «Без тройного акселя и четверных она не продержится и четырех минут у Тутберидзе»

Американский журналист Дейв Лиз поделился мнением о российской фигуристке Алене Косторной, которая пропустит чемпионат России из-за травмы.

«Сразу вслед за травмой на этой неделе Алена Косторная заявила, что хочет соревноваться еще четыре года. Даже несмотря на то, что фигуристка без тройного акселя и четверных не продержится и четырех минут в группе Тутберидзе.

Этери, как и всегда, понимает, насколько важно «смягчить удар»: говорить публике то, что она хочет слышать и постепенно забудет. Фанаты «попадутся на крючок» этой истории до тех пор, пока она уже не будет иметь значения. Надо убедиться, что королеву Тутберидзе никто не посмеет обвинять.

В своем недавнем видео на YouTube Косторная сказала нам, что травма на тройном акселе может случиться с любым фигуристом, в любое время и в любой стране мира. И, даже если забыть тот факт, что 18-летняя фигуристка известна конфликтами со своими тренерами, она вряд ли говорила бы так без их разрешения", — приводит слова Лиза The Skating Lesson.

13 декабря появилась информация, что Косторная снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 26 декабря 2021 года. 18-летняя фигуристка сломала правую кисть.

Позже она опубликовала пост в Instagram, в котором заявила о желании остаться в спорте на следующий олимпийский цикл.