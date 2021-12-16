Вэнцзинь Суй и Цун Хань чисто исполнили четверной подкрут на китайских соревнованиях

Китайские фигуристы Вэнцзинь Суй и Цун Хань, выступающие в парном катании, чисто исполнили четверной подкрут на местных соревнованиях.

Спортсмены исполнили элемент в произвольной программе и набрали 153,40 балла (77,86 — за технику).

Вэнцзинь Суй и Цун Хань — двукратные чемпионы мира. С 4 по 20 февраля 2022 года пройдет домашняя для фигуристов Олимпиада в Пекине, пара примет участие в соревнованиях.