Вэнцзинь Суй и Цун Хань чисто исполнили четверной подкрут на китайских соревнованиях
12:25
Китайские фигуристы Вэнцзинь Суй и Цун Хань, выступающие в парном катании, чисто исполнили четверной подкрут на местных соревнованиях.
Спортсмены исполнили элемент в произвольной программе и набрали 153,40 балла (77,86 — за технику).
Вэнцзинь Суй и Цун Хань — двукратные чемпионы мира. С 4 по 20 февраля 2022 года пройдет домашняя для фигуристов Олимпиада в Пекине, пара примет участие в соревнованиях.
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