Синицина рассказала, как мотивировала себя заниматься фигурным катанием

Российская фигуристка Виктория Синицины, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала о том, как мотивировала себя заниматься фигурным катанием.

«В детстве, когда я шла на тренировку, иногда задумывалась, что вот, кто-то гуляет во дворе постоянно, а я только иногда. Конечно, мне тоже хотелось по полной оторваться на всех детских площадках и наиграться по самое не могу во все, что только можно. Но после катка я садилась за уроки.

Мотивировала себя тем, что я много путешествую по всему миру и есть знакомые из разных его уголков. Друзей, кстати, мне тоже хватало и в школе, и на катке. Поэтому, если вам сейчас в чем-то трудно, просто найдите в этом что-то хорошее и полезное для себя. В будущем вас обязательно будет ждать ваша личная победа, в первую очередь над собой", — написала Синицина в Instagram.

Синицина является чемпионкой мира и Европы в танцах на льду. В текущем сезоне пара выиграла этапы «Гран-при» в Японии и России.