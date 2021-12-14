Косторная заявила о желании остаться в спорте на следующий олимпийский цикл

Российская фигуристка Алена Косторная обратилась к болельщикам после снятия с чемпионата России из-за травмы.

«Я хочу сказать огромное спасибо моим болельщикам, которые меня всегда поддерживают, верят в меня и радуют, всем тем, кто пишет мне сообщения и комментарии с добрыми пожеланиями. Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года.

Я вижу и все негативные комментарии. Спасибо людям и за них. Таким образом вы делаете меня сильнее. Вы можете говорить все что угодно, но я знаю, что все смогу! С любовью, ваша Алена Косторная», — написала Косторная в Instagram.

Косторная пропустит чемпионат России из-за перелома правой кисти. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.