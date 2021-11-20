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Дэвис и Смолкин победили на турнире в Польше

20 ноября, 23:48
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».

За произвольный танец они получили 118,60 балла. По сумме выступлений пара набрала 199,90 балла.

Второе место заняли Кана Мурамато и Дайсуке Такахаши из Японии (190,16). Замкнули тройку Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (187,84).

Еще один российский танцевальный дуэт — Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли четвертое место (184,43).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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