Александр Бойкова: «Я хотела бы попробовать четверной выброс»
20 ноября, 23:46
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после победы на «Гран-при» Франции рассказали, что нужно для возвращения четверных элементов.
Козловский: — Чтобы вернулись четверные элементы, нужно ISU подкорректировать правила, сейчас это нерентабельно. Чтобы сделать четверной выброс, нужно потратить много сил партнерше, а сейчас за тройной с GOE можно получить примерно столько же, а то и больше.
Бойкова: — Но я хотела бы попробовать четверной выброс!
Бойкова и Козловский одержали победу с результатом 216,96 балла.
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