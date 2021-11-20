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Александр Бойкова: «Я хотела бы попробовать четверной выброс»

20 ноября, 23:46
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после победы на «Гран-при» Франции рассказали, что нужно для возвращения четверных элементов.

Козловский: — Чтобы вернулись четверные элементы, нужно ISU подкорректировать правила, сейчас это нерентабельно. Чтобы сделать четверной выброс, нужно потратить много сил партнерше, а сейчас за тройной с GOE можно получить примерно столько же, а то и больше.

Бойкова: — Но я хотела бы попробовать четверной выброс!

Бойкова и Козловский одержали победу с результатом 216,96 балла.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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