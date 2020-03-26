«Давайте немножко пострадаем, но все будем здоровы». Тарасова записала видеообращение в связи с коронавирусом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram видеообращение в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

— Дорогие друзья, у нас сейчас тяжелое время, нам нужно послушать, что нас просят и посидеть дома, — сказала Тарасова. — Мне тоже очень хочется пойти на работу, хочется трудиться и делать новые программы. Но я сижу дома и не выхожу. Вот уже 10 дней я на карантине и нашла себе занятие. И можно найти занятие: слушаю музыку, читаю книги, смотрю фильмы те же аудиокниги. Давайте мы вместе немножко пострадаем, но все будем здоровы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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