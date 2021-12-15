Дарья Усачева не примет участие в чемпионате России

Российская фигуристка Дарья Усачева не выступит на чемпионате России из-за травмы.

«Дарья Усачева точно не примет участия в чемпионате России. Сейчас она лечится от травмы, восстановление проходит в соответствии с медицинскими рекомендациями, — приводит слова гендиректор ФФККР Александра Когана «Чемпионат». — Мне неподвластно, сможет ли Дарья участвовать в соревнованиях в этом сезоне».

15-летняя Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии.

Ранее о снятии с чемпионата России объявила Алена Косторная. Спортсменка сломала кисть на тренировке.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.