Алена Косторная рассказала о том, как сломала кисть

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о переломе кисти.

«Дело было на тренировке. Я тренировала аксель, неудачно упала. Ну и сами понимаете, что произошло дальше. Ничего необычного, обычный тренировочный процесс. Упала я на тренировке. Все бывает, у всех спортсменов во всех странах» — сказала спортсменка в видео на своем YouTube-канале.

Ранее стало известно, что 18-летняя фигуристка снялась с чемпионата России из-за травмы.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.