Алена Косторная рассказала о том, как сломала кисть
10:53
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о переломе кисти.
«Дело было на тренировке. Я тренировала аксель, неудачно упала. Ну и сами понимаете, что произошло дальше. Ничего необычного, обычный тренировочный процесс. Упала я на тренировке. Все бывает, у всех спортсменов во всех странах» — сказала спортсменка в видео на своем YouTube-канале.
Ранее стало известно, что 18-летняя фигуристка снялась с чемпионата России из-за травмы.
Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.
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