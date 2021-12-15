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Алена Косторная рассказала о том, как сломала кисть

10:53
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о переломе кисти.

«Дело было на тренировке. Я тренировала аксель, неудачно упала. Ну и сами понимаете, что произошло дальше. Ничего необычного, обычный тренировочный процесс. Упала я на тренировке. Все бывает, у всех спортсменов во всех странах» — сказала спортсменка в видео на своем YouTube-канале.

Ранее стало известно, что 18-летняя фигуристка снялась с чемпионата России из-за травмы.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/fIqG4OmWgcM

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Анна Горшкова все материалы автора
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