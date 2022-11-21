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Сегодня, 14:55

Готова ли Косторная перейти в парное катание? Отвечает сама фигуристка

Косторная ответила на вопрос, готова ли перейти в парное катание
Алла Шишкина
Колумнист
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она рассказала о возможном варианте продолжения карьеры.

— Ты когда-нибудь думала о переходе в парное катание?

— Да, я небольшого роста, маленький вес. Из меня бы получилась неплохая парница.

— Если бы ты переходила, то в спортивные или в танцевальные пары?

— В спортивные, это прикольно. Просто проблема в том, что туда я уйду практически в любом возрасте, а обратно — уже нет.

Фигурное катание
Алена Косторная
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