Косторная назвала свой идеал мужчины

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она рассказала, каким должен быть ее молодой человек.

— Твой идеал мужчины?

— Адекватный, выше меня, галантный и с мозгами. В моем сердце — фигурное катание. Мне пишут много в соцсетях. С девчонками смеемся над этим. Кто-то пишет чуть ли не каждый день, и каждый день меняется интонация. Шансы есть у всех, кроме тех, кто пишет с ошибками. Часто с девчонками из тусовки по фигурному катанию обсуждаем это по ночам.