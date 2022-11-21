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Сегодня, 14:40

Косторная назвала свой идеал мужчины

Алла Шишкина
Колумнист
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она рассказала, каким должен быть ее молодой человек.

— Твой идеал мужчины?

— Адекватный, выше меня, галантный и с мозгами. В моем сердце — фигурное катание. Мне пишут много в соцсетях. С девчонками смеемся над этим. Кто-то пишет чуть ли не каждый день, и каждый день меняется интонация. Шансы есть у всех, кроме тех, кто пишет с ошибками. Часто с девчонками из тусовки по фигурному катанию обсуждаем это по ночам.

Фигурное катание
Алена Косторная
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