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«Не хочу заштамповаться». Художник-скульптор объяснила, почему работает только с Туктамышевой

Художник-скульптор из Петербурга объяснила, почему работает только с Туктамышевой
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Театральный художник Галина Филатова в интервью «СЭ» рассказала, как начала работать с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой и почему не сотрудничает с другими фигуристами:

— Вы шьете только для Лизы или еще для других фигуристов?

— Поскольку у меня широкий круг интересов, то я работаю в фигурном катании только по любви, если мне кто-то сильно нравится. Приходится отказывать. Я не хочу заштамповаться, это очень опасная штука — человек начинает делать более-менее похожие вещи. Мне так не хочется, поэтому я для себя оставила Лизу. У меня так дозированно получается — в этом есть своя прелесть.

— Как давно вы работаете с Туктамышевой?

— Получается, уже четвертый год. Сначала мы ей сделали костюм для показательного номера Destination Calabria. Очень забавно вышло — сначала меня попросили подобрать Лизе музыкальные инструменты, а потом заодно и платье (смеется). То есть обратились ко мне не за костюмом, а за бутафорией.

На четвертом этапе «Гран-при России» Туктамышева победила, обыграв учениц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Софью Акатьеву и Софью Муравьеву. Костюмы для фигуристки шьет Галина Филатова, а новое темно-бордовое, которое Елизавета презентовала в Москве, тоже сшила Галина.

Елизавета Туктамышева. «Мишин говорит: «Послушайте старого модельера». Художник-скульптор из Петербурга — о новом платье Туктамышевой

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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