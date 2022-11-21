«Не хочу заштамповаться». Художник-скульптор объяснила, почему работает только с Туктамышевой

Художник-скульптор из Петербурга объяснила, почему работает только с Туктамышевой

Театральный художник Галина Филатова в интервью «СЭ» рассказала, как начала работать с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой и почему не сотрудничает с другими фигуристами:

— Вы шьете только для Лизы или еще для других фигуристов?

— Поскольку у меня широкий круг интересов, то я работаю в фигурном катании только по любви, если мне кто-то сильно нравится. Приходится отказывать. Я не хочу заштамповаться, это очень опасная штука — человек начинает делать более-менее похожие вещи. Мне так не хочется, поэтому я для себя оставила Лизу. У меня так дозированно получается — в этом есть своя прелесть.

— Как давно вы работаете с Туктамышевой?

— Получается, уже четвертый год. Сначала мы ей сделали костюм для показательного номера Destination Calabria. Очень забавно вышло — сначала меня попросили подобрать Лизе музыкальные инструменты, а потом заодно и платье (смеется). То есть обратились ко мне не за костюмом, а за бутафорией.

На четвертом этапе «Гран-при России» Туктамышева победила, обыграв учениц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Софью Акатьеву и Софью Муравьеву. Костюмы для фигуристки шьет Галина Филатова, а новое темно-бордовое, которое Елизавета презентовала в Москве, тоже сшила Галина.