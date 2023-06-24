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Сегодня, 13:06

CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не будет разглашать имена трех арбитров, которые будут рассматривать дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Арбитражная панель была сформирована. Однако, чтобы защитить целостность разбирательства, CAS на данный момент не будет разглашать имена арбитров», — приводит ТАСС слова пресс-службы CAS.

22 июня стало известно, что слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. Слушания будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам комиссия CAS подготовит решение, дата его оглашения пока не называется.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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