CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не будет разглашать имена трех арбитров, которые будут рассматривать дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Арбитражная панель была сформирована. Однако, чтобы защитить целостность разбирательства, CAS на данный момент не будет разглашать имена арбитров», — приводит ТАСС слова пресс-службы CAS.

22 июня стало известно, что слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. Слушания будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам комиссия CAS подготовит решение, дата его оглашения пока не называется.