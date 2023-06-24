Загитова оценила решение Трусовой записать песню

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала решение серебряного призера Олимпиады Александры Трусовой записать песню.

«Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно», — цитирует РИА «Новости» Загитову.

Также Загитова ответила на вопрос, есть ли у нее желание записать песню.

«Все возможно в этом мире, главное развиваться и не стоять на месте», — добавила спортсменка.

23 июня Трусова опубликовала песню «Два крыла» в день своего 19-летия. В этот же день спортсменка выложила клип на свою дебютную музыкальную композицию.