Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:09

Загитова оценила решение Трусовой записать песню

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала решение серебряного призера Олимпиады Александры Трусовой записать песню.

«Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно», — цитирует РИА «Новости» Загитову.

Также Загитова ответила на вопрос, есть ли у нее желание записать песню.

«Все возможно в этом мире, главное развиваться и не стоять на месте», — добавила спортсменка.

23 июня Трусова опубликовала песню «Два крыла» в день своего 19-летия. В этот же день спортсменка выложила клип на свою дебютную музыкальную композицию.

Источник: РИА
Фигурное катание
Александра Трусова
Алина Загитова
1
0
Читайте также
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Обращение Владимира Путина. Трансляция
Путин сообщил о разговоре ночью с командующими всех направлений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой
Новости
RSS RSS
Все новости