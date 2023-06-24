Загитова оценила решение Трусовой записать песню
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала решение серебряного призера Олимпиады Александры Трусовой записать песню.
«Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно», — цитирует РИА «Новости» Загитову.
Также Загитова ответила на вопрос, есть ли у нее желание записать песню.
«Все возможно в этом мире, главное развиваться и не стоять на месте», — добавила спортсменка.
23 июня Трусова опубликовала песню «Два крыла» в день своего 19-летия. В этот же день спортсменка выложила клип на свою дебютную музыкальную композицию.
Источник: РИА
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