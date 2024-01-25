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25 января, 09:58

Нина Мозер рассказала о состоянии упавшей фигуристки

Виктория Кравченко
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Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) Нина Мозер сообщила, что фигуристка Мария Симонова после падения во время турнира в Москве на несколько дней осталась в больнице.

«Два дня Симонова будет находится в больнице — врачи проверят ее состояние. По результатам рентгена и КТ (компьютерной томографии) серьезных, подчеркиваю, серьезных нарушений здоровья у нее нет. Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием. Она со всеми общается, все помнит. Состояние у нее стабильное», — цитирует Мозер РИА «Новости».

Ранее тренер 14-летней фигуристки Сергей Росляков прокомментировал «СЭ» госпитализацию спортсменки.

Несмотря на болезненное падение, фигуристка решила продолжить выступление. Пара завершила программу, получив 42,51 балла. После выступления Симонову увели под руки.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240125/simonova-1923351779.html?in=l
Нина Мозер
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