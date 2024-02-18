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18 февраля, 19:41

Бестемьянова: «Уровень Петросян предполагал победу на Спартакиаде»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу фигуристки Аделии Петросян на Всероссийской спартакиаде 2024.

Судьи оценили произвольную программу 16-летней спортсменки в 166,68 балла. По сумме двух прокатов она набрала 252,97 очка.

«Уровень Аделии предполагал победу. Было интересно, сколько четверных она поставит в программу, пускай флип неисполнен. Жалко, что в первом прыжке было падение. Думаю, ей психологически было трудно. Два четверных тулупа и роскошная программа на большой скорости и проникновенная музыка. Ей очень идет, было красиво! Аделия — максималистка. Видела, что она была недовольна после проката. Но самоедство ведет к еще большему успеху. Удивительная девочка! Она мне очень нравится», — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.

Второе место в женском одиночном катании заняла Анна Фролова. Бронзовым призером соревнований стала Ксения Синицына.

Источник: Metaratings.ru
Всероссийская Спартакиада 2024
Аделия Петросян
Наталья Бестемьянова
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