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18 февраля, 18:50

Почти 30 тысяч билетов было продано на Спартакиаду по фигурному катанию в Магнитогорске

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Как стало известно «СЭ», на три дня фигурнокатательной программы Спартакиады было продано 27875 билетов.

Количество билетов выше, чем вместимость «Арены Металлург» — так как билеты продавались в два разных блока в день. Реальная посещаемость, вероятно, почти в два раза меньше.

На первый день было продано 7175 билетов, на второй — 9237 и рекорд был установлен в день произвольных программ у женщин и пар — 11463. Больше продано только на биатлон — почти 73 тысячи. В общей сложности на Спартакиаду в Челябинской области было продано 144736 билетов.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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