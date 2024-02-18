Почти 30 тысяч билетов было продано на Спартакиаду по фигурному катанию в Магнитогорске

Как стало известно «СЭ», на три дня фигурнокатательной программы Спартакиады было продано 27875 билетов.

Количество билетов выше, чем вместимость «Арены Металлург» — так как билеты продавались в два разных блока в день. Реальная посещаемость, вероятно, почти в два раза меньше.

На первый день было продано 7175 билетов, на второй — 9237 и рекорд был установлен в день произвольных программ у женщин и пар — 11463. Больше продано только на биатлон — почти 73 тысячи. В общей сложности на Спартакиаду в Челябинской области было продано 144736 билетов.