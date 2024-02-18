Гончаренко: «Конечно, хотелось бы видеть Валиеву на Спартакиаде, но мы знаем обстоятельства»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко подвела итоги соревнований по фигурному катанию среди женщин на Спартакиаде 2024.

Чемпионкой Спартакиады сильнейших стала Аделия Петросян. Второе место заняла Анна Фролова, третье — Ксения Синицына.

«Конкуренция у девушек предельно высока. Планка держится высокая, и никто не дремлет. Аделия выиграла эти соревнования в одни ворота», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Также она ответила на вопрос, насколько теряется зрелищность соревнований без Камилы Валиевой.

«Фигурное катание — это искусство, где роль личности нельзя не учитывать. И Камила имеет свой шарм, стиль, у нее свой зритель, ее ждут. Конечно, хотелось бы ее видеть, но мы знаем обстоятельства. Давайте не будем забывать и Ксению Синицыну со своим стилем и интересным катанием. Аня Фролова возродилась в этом сезоне со своим особенным мягким катанием. У нас девчонки сильные, это уже традиция», — добавила тренер.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменке теперь запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.