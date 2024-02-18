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18 февраля, 19:50

Гончаренко: «Конечно, хотелось бы видеть Валиеву на Спартакиаде, но мы знаем обстоятельства»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко подвела итоги соревнований по фигурному катанию среди женщин на Спартакиаде 2024.

Чемпионкой Спартакиады сильнейших стала Аделия Петросян. Второе место заняла Анна Фролова, третье — Ксения Синицына.

«Конкуренция у девушек предельно высока. Планка держится высокая, и никто не дремлет. Аделия выиграла эти соревнования в одни ворота», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

Также она ответила на вопрос, насколько теряется зрелищность соревнований без Камилы Валиевой.

«Фигурное катание — это искусство, где роль личности нельзя не учитывать. И Камила имеет свой шарм, стиль, у нее свой зритель, ее ждут. Конечно, хотелось бы ее видеть, но мы знаем обстоятельства. Давайте не будем забывать и Ксению Синицыну со своим стилем и интересным катанием. Аня Фролова возродилась в этом сезоне со своим особенным мягким катанием. У нас девчонки сильные, это уже традиция», — добавила тренер.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменке теперь запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Аделия Петросян
Инна Гончаренко
Камила Валиева
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