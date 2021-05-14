Траньков объяснил непопадание Медведевой и Загитовой в состав сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков считает логичным решение не включать фигуристку Евгению Медведеву в состав сборной России на предстоящий сезон.

Медведева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не включены в состав сборной России на сезон-2021/22, который сформировала Федерация фигурного катания на коньках России.

«Это логично, что они (Загитова и Медведева) не включены в основной состав сборной России, потому что пропущен сезон и не один, — цитирует «РИА Новости» Транькова. — Ни одного критерия отбора не выполнено. Карьера у них приостановлена, в планах выступления в ледовых шоу. Я видел списки ледовых шоу Ильи Авербуха, в которых присутствует Евгения Медведева. Логично, что без летней подготовки вряд ли возможно участие в сезоне».

«Я не помню, чтобы был такой прецедент в истории, когда после участия в ледовых спектаклях кто-то по ходу сезона возвращался (в профессиональный спорт) и выигрывал потом Олимпиаду. Обычно это происходит после сезона. Меня отсутствие Загитовой и Медведевой в списке сборной не удивило».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, регулярно выступает в шоу и в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте. Медведева выступила на контрольных прокатах сборной России в минувшем сезоне, однако после не принимала участия в соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.