Авербух уверен, что одна из российских фигуристок станет победительницей этапа «Гран-при» в Италии

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух уверен, что одна из российских фигуристок займет первое место на этапе серии «Гран-при» в Италии.

После короткой программы лидирует бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова занимают второе и третье место соотвественно.

«Это короткая программа, этап «Гран-при», так что я бы не делал каких-то долгоиграющих выводов. Аня Щербакова только входит в сезон, мы знаем, что она столкнулась с травмами, весь прошлый сезон провела на морально-волевых, поэтому я бы никаких сенсаций из этого бы не делал, а просто поддерживал девчонок, потому что главный старт еще впереди. Все мы понимаем, что это не их обыграли, а они сами дали возможность себя обойти — это разные вещи. Желаю удачи в произвольной программе, чтобы каждая из них показала максимум своих возможностей.

Я абсолютно уверен, что одна из наших спортсменок будет на первом месте, их даже не стоит сравнивать с бельгийкой. Первое и второе места будут за нашими девочками, в этом у меня нет сомнений, но кто будет выше — покажет произвольная программа», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Произвольные программы фигуристки представят 6 ноября.