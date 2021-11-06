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Щербакова выступит в новом платье в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Италии

12:31
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Анна Щербакова выступит в новом платье в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Италии.

Спортсменка тренировалась в бордовом платье с длинными рукавами и белой юбкой. Фото опубликовал Twitter Golden Skate.

После короткой программы Щербакова набрала 71,73 балла и занимает третье промежуточное место.

Произвольные программы фигуристки представят 6 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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