Щербакова выступит в новом платье в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Италии

Российская фигуристка Анна Щербакова выступит в новом платье в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Италии.

Спортсменка тренировалась в бордовом платье с длинными рукавами и белой юбкой. Фото опубликовал Twitter Golden Skate.

После короткой программы Щербакова набрала 71,73 балла и занимает третье промежуточное место.

Произвольные программы фигуристки представят 6 ноября.