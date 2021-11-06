Щербакова выступит в новом платье в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Италии
12:31
Российская фигуристка Анна Щербакова выступит в новом платье в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Италии.
Спортсменка тренировалась в бордовом платье с длинными рукавами и белой юбкой. Фото опубликовал Twitter Golden Skate.
После короткой программы Щербакова набрала 71,73 балла и занимает третье промежуточное место.
Произвольные программы фигуристки представят 6 ноября.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю