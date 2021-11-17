Авербух: «Камила Валиева абсолютно недосягаема»

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о результатах российской фигуристки Камилы Валиевой в этом сезоне.

— Вы сказали, что будет понятно, между кем будет борьба за Олимпиаду. Но если судить по первым этапам «Гран-при», то Камила Валиева кажется недосягаемой, если она все сделает. У вас не возникло такого ощущения?

— Камила Валиева абсолютно недосягаема. Если она катается чисто, то конкурировать с ней практически невозможно никому. Не думаю, что я здесь кому-то открываю какой-то секрет. Камила Валиева может проиграть только Камиле Валиевой. Но у нас есть еще два места, за которые будут биться девочки. И тут молодец Аня Щербакова, умница, набирает форму, потрясающе сейчас идет, я так рад за нее, она сейчас так блестяще выступила. Мы видели и Сашу Трусову, которая, я уверен, сейчас бьется. Елизавета Туктамышева чисто каталась с тройными акселями, претендует на все.

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