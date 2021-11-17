Усачева поблагодарила фанатов за поддержку после снятия с этапа «Гран-при Японии» из-за травмы
Усачева: «Просто спасибо большое всем за поддержку!»
15:36
Российская фигуристка Дарья Усачева поблагодарила болельщиков за подарки и внимание после того, как снялась с этапа «Гран-при Японии» из-за травмы.
«Просто спасибо большое всем за поддержку! Я прочитала абсолютно все сообщения, на все ответить просто нереально, но я очень благодарна вам за ваши добрые слова! В такое сложное для меня время это то, что нужно. Спасибо большое моим родителям, друзьям, благодаря их поддержке я чувствую себя очень хорошо сейчас», — написала Усачева в Instagram.
Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой. 15-летняя россиянка была вынуждена сняться с соревнований из-за повреждения.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю