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Соколовская объяснила желание Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель

16:36
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Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о желании Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель.

«Это же будет великая история — сделать такой прыжок первым в мире. Юдзуру — и так история, и так легенда, но хочет утверждаться в фигурном катании ещё и ещё. Таких людей в спорте единицы. Поэтому их нельзя судить общими мерками. И Сашу Трусову с её пятью четверными прыжками не нам судить», — цитирует RT Соколовскую.

Юдзуру Ханю является двукратным чемпионом мира. Сегодня стало известно, что японец пропустит этап Гран-при в Сочи из-за травмы.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/928919-sokolovskaya-figurnoe-katanie-hanyu

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Иван Торопцев все материалы автора
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