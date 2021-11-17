Соколовская объяснила желание Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о желании Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель.

«Это же будет великая история — сделать такой прыжок первым в мире. Юдзуру — и так история, и так легенда, но хочет утверждаться в фигурном катании ещё и ещё. Таких людей в спорте единицы. Поэтому их нельзя судить общими мерками. И Сашу Трусову с её пятью четверными прыжками не нам судить», — цитирует RT Соколовскую.

Юдзуру Ханю является двукратным чемпионом мира. Сегодня стало известно, что японец пропустит этап Гран-при в Сочи из-за травмы.