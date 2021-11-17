Фигурное катание

Интервью со знаменитым ледовым продюсером страны.

Ледовое телешоу «Ледниковый период» в эту субботу перешагнет за экватор. Съемки последнего эпизода проекта уже завершились и с этой недели ни одна пара больше не будет вылетать через «номинацию» — девять оставшихся счастливчиков готовятся к финалу. Готовится к решающему раунду и автор проекта Илья Авербух. На нем огромный массив работы — от постановки программ до приглашения гостей и выстраивания тона происходящего. Илья порой будто ночует на съемочной площадке своего шоу, но в то же время успевает комментировать соревнования, а также общаться с журналистами.

Накануне после съемок нового выпуска он рассказал прессе о том как Евгения Медведева и Даня Милохин готовили номер про негатив в интернете, сравнил танцевальные дуэты Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон с нашим Виктория Синицина/Никита Кацалапов, рассказал об олимпийских перспективах Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой, а также ответил на вопросы о падении рейтингов шоу, конкуренции с трансляциями соревнований и возможном приглашении сестер Авериных и Алишера Моргенштерна.

Женя Медведева — сильная творческая личность. Не только на льду

— Ближе к концу проекта рабочий процесс дается проще?

— Нет. Во-первых, ответственность возрастает. Во-вторых, эти две недели были очень сложными — мы готовились, а потом работали на гастролях спектакля «Анны Каренина» в «Лужниках». Албена Денкова и Максим Ставиский там были заняты. Поэтому два последних эпизода «Ледникового периода» на 90 процентов легли на меня и Лену Масленникову. Мы разрывались между двумя катками. Это были очень сложные две недели. Рад, что мы справились.

— Насколько довольны тем, как Москва приняла «Каренину»?

— Очень-очень доволен. Казалось бы, в столице живет 15 миллион человек, но уровень продаж во вторую неделю был выше, чем в первую. Это значит, что люди, выходившие со спектакля, передавали какую-то информацию другим. Принцип сарафанного радио сработал.

Второй фактор — огромное количество добрых отзывов, которые все могут прочитать в интернете. Мы попали в эпицентр локдауна, работали в очень сложных ограничениях. Я благодарен зрителям, которые пришли на спектакль. Не сдаваться — было нашим осознанным решением. Ведь люди покупали билеты заранее, доверяли нам, передавали свои деньги. Это очень важная история. Мы все в очень сложной ситуации, никто не рад, что мы вынуждены работать в таких условиях. Хочется, чтобы все как можно быстрее стало нормально, чтобы мы работали так, как работали до прихода ковида в нашу жизнь.

— У Дани Милохина и Жени Медведевой в новом выпуске будет номер, посвященный хейтерам в интернете. Почему поддержали идею фигуристки подготовить выступление на такую тему?

— Моя идея — создать творческую лабораторию для всех, вовлекать ребят в процесс, чтобы они творили. Многие после проекта ступают на актерскую стезю. Мне понравилась, что Женя включилась в эту историю. Уже во второй раз за время проекта она принесла свою идею. Я ее поддержу всегда. Мне хочется, чтобы люди развивались. А Женя — талантливейшая девушка. Вполне возможно, что будет дальше сама ставить программы.

В любом случае, я поддержу любую идею. Конечно, ее нужно оформить. Но мы в этом плане работаем в содружестве. Номер на такую тему — идея, которая бы мне в голову, наверное, не пришла. Я больше кручусь вокруг каких-то человеческих отношений. А это — новая форма общения. Женя сказала: «Вижу себя олицетворением хейтерства». Я сразу после предложения увидел картинку этого номера. И не мог не поддержать идею.

— То есть Женя сразу решила, что будет играть роль хейтеров?

— Да, она сразу пришла с такой идеей. Но одно делать сказать, другое дело — придумать, реализовать. С началом работы пришла идея создания некоего компьютерного центра (на льду во время номера был стол и несколько компьютеров, — прим.), за которым пишет один человек, потому что всех хейтеров объединяет единое начало. Долго думал, как завершить номер. На раздумья ушло почти два дня. Что делать? Взрывать компьютеры? Ну, это какой-то детский сад. А потом я сказал, что нужно просто сделать delete (удалить — прим.). И все.

— То есть вы видите в Жене задатки хореографа?

— Конечно, вижу. Мы с Женей еще несколько лет назад думали о ее шоу, в которое она вкладывалась. Она рисовала эскизы как художник по костюмам. У нее еще будет много своих проектов. Надеюсь, у нас будут совместные проекты. Она — очень сильная, творческая личность не только на льду.

У нас жесточайшая конкуренция, и Даше можно не торопиться к чемпионату страны

— Несмотря на вашу большую загруженность, вы находите время на то, чтобы комментировать соревнования. Несколько дней назад мы наконец увидели на Гран-при наших чемпионов мира — Викторию Синицины и Никиту Кацалапова. Какие впечатления?

— Я действительно очень загружен, но мне интересно комментировать, поэтому я и делаю это. Вика с Никитой меня очень порадовали. Уверен, они еще наберут форму. Это не оптимальные прокаты. Их произвольная программа должна, как говорится, докрутиться по энергии и скорости. Это программа конкурентноспособная на фоне французов Габриэле Пападакис и Гиймома Сизерона. Да, мы мерим ребят по французам. Это будет очень серьезная борьба уже на финале Гран-при. Если пары там столкнуться и не будут бегать друг от друга. Еще будет чемпионат Европы. Я рад за то, что Вика с Никитой в строю. Мне понравился их ритм-танец. Ему тоже нужно еще выкристаллизироваться, я бы так сказал. Также мне очень понравился произвольный танец Александры Степановой и Ивана Букина — «Ромео и Джульетта» в такой трактовке. Я считаю, что эта программа — событие этого сезона.

— Вика с Никитой получили за компоненты в произвольной десять десяток, а французы девять десяток. Грубо говоря эти результаты дают понять, что французы — не такие уж фавориты Олимпиады.

— Конечно. Но все-таки я бы прямых параллелей между турнирами не проводил, если вы посмотрите, то в Японии практически у всех был season best и просто сама база оценок была выше, чем на других турнирах. Поэтому давайте, пожалуйста, без прямых параллелей. Но повторю еще раз — мы не то, что конкурентоспособны, мы можем и должны их обыгрывать.

— Опять же если говорить об оценках, то у Степановой и Букина они не самые высокие. С чем вы это связываете? Вокруг этой пары много споров касательно судейства.

— Есть определенные приоритеты в парах, есть акцент на том, что первая пара страны — это Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И все это связано именно с этим. Все решают свои вопросы, там была первая пара Америки, сражалась за свои результаты. По мне первая пара США — это Чок/Бейтс, а не Хабелл/Донохью. И Чок/Бейтс в Японии мне очень понравились, особенно их произвольная программа. Она получилась очень сильной.

— Вы интересно высказывались насчет произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Несмотря на то, что вам эта программа не показалась удачной, они получают очень высокие баллы за компоненты. С чем вы связываете эти разночтения?

— С тем, что у них блестящее исполнение всех элементов. Они на данный момент пара, которая исполняет самый сложный набор, у них все самое сложное. Они блестящие ребята. Я думаю, что когда программа исполняется безукоризненно, когда программа исполняется безошибочно и на высшем уровне, то практически любая программа в итоге заблестит блеском своим, поскольку само по себе блестящее исполнение элементов ультра-си — это уже восхитительно. И Мишина/Галлямов этим владеют. Уверен, что и эта программа заблестит, как и все что может заблестит, как и все что может блестеть, если исполнять четко те обязательные элементы, которые нужно.

— К сожалению, на этапе «Гран-при» в Японии произошло к тому же неприятное событие — травма Дарьи Усачевой. Мы видим настоящую истерику в соцсетях, много обвинений и так далее... Как вы отнеслись к этой истории?

— А как к ней можно относиться? Только пожелать Даше как можно быстрее вернуться в строй, поддержать Дашеньку. Ну и понимать, что Даша Усачева, бесспорно талантливейшая девочка и сейчас для нее самое важное — это поправиться. И может быть даже не гнаться к чемпионату России. Потому что объективно у нас жесточайшая конкуренция и мы все понимаем между кем она будет развиваться. А Даша — это наше продолжение, она юна, талантлива, это следующий четырехлетний цикл. Поэтому сейчас думаю не нужны никакие истерики, не надо ее гнать сейчас куда-то. Ей надо дать спокойно набрать ту форму, которая есть. Чтобы она снова нас радовала своей стабильностью, и пошла дальше, выучила тройной аксель, четверные прыжки, которые мы ранее у Даши не видели на соревнованиях.

— Вы сказали, что будет понятно между кем будет борьба за Олимпиаду. Но если судить по первым этапам «Гран-при», то Камила Валиева кажется недосягаемой, если она все сделает. У вас не возникло такого ощущения?

— Камила Валиева абсолютно недосягаема. Если она катается чисто, то конкурировать с ней практически невозможно никому. Не думаю, что я здесь кому-то открываю какой-то секрет. Камила Валиева может проиграть только Камиле Валиевой. Но у нас есть еще два места, за которые будут биться девочки. И тут молодец Аня Щербакова, умница, набирает форму, потрясающе сейчас идет, я так рад за нее, она сейчас так блестяще выступила. Мы видели и Сашу Трусову, которая я уверен, сейчас бьется. Елизавета Туктамышева чисто каталась с тройными акселями, претендует на все.

К тому же мы знаем, что Майя Хромых владеет двумя четверными и не собирается никому уступать. Я думаю, что и Алена Косторная, владея тройным акселем еще не сказала своего последнего слова. Говоря о том, что мы знаем между кем будет разыгрываться эта борьба, я имел в виду именно эти имена. И понятно почему, поскольку все эти девочки обладают элементами ультра-си. Как минимум тройным акселем и дальше уже четверными прыжками.

«Ледниковый период» обходит соревнования, у нашего шоу широкая аудитория

— Возвращаясь к «Ледниковому периоду». Сегодня Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев снова остались в шоу. Насколько это важно для проекта, ведь дальше уже не будет вылетов по голосованию. Популярная пара осталась — это здорово?

— Это полностью решение зрителей. Для нас лично каждый участник дорог и здесь нельзя сказать, что влияют рейтинги. Они к таким решениям не имеют никакого отношения. Люди просто смотрят проект и выбирают себе участников. Но если за ребят проголосовало больше, значит они им интереснее. Выбирают зрители. Конечно, мы понимаем, что у Ксюши огромная аудитория соцсетей, но по тем цифрам, которые к нам приходят в виде СМС могу сказать, что это не миллионы СМС. Значит, ответственные люди голосуют, именно те, которые поддерживают Ксению. У нас есть правила, правила были известны всем. И прошли по этой дороге в итоге мы именно так. Но я считаю, что в этой золотой «девятке» пар, которые прошли дальше действительно собрались лучшие из лучших. Однозначно. Нет такого, что кто-то был лучше и он не прошел. Все основные претенденты на победу — все здесь.

— Вы упоминали, что сестры Аверины уже начинали тренироваться для участия в проекте. Можете рассказать с какими партнерами вы их видели? Возможно даже пробовали?

— Мы провели несколько тренировок, конечно, у девчонок такая же проблема как у балерин, они все немножко стоят на прямых ногах. Но они очень быстро схватывали. Мы провели объективно буквально три тренировки, поэтому до партнеров дело не дошло. Но одной из моих идей было поставить одной сестре в пару танцора, а другой поставить к парнику. Чтобы они в таком направлении развивались. Посмотрим. Надеюсь, это не последний сезон.

— Вы упомянули рейтинги. Следите за тем, какие данные показывает ваш проект? Поскольку по данным, которые получены на данный момент, рейтинги проседают по сравнению с прошлым годом.

— Это очень условно. Мы не следим за рейтингами — решения принимает руководство канала. Мое дело — делать качественный контент. И еще раз отмечу: рейтинги — это очень условная история, потому что сейчас телевизионный контент все чаще и чаще смотрят на гаджетах, в Youtube и на других платформах. И если сравнивать с прошлым годом: тогда у нас не было такого, чтобы каждый номер какой-то пары, как это происходит сейчас у Медведевой и Милохина, за неделю переваливал за миллион просмотров. Некоторые номера у них перевалили уже за 2 млн просмотров за пять дней. Это что?

Если взять других участников, то практически у каждой пары набирается по 300-400 тысяч просмотров номера — просто номера на коньках. Аудитория расширяется — особенно та, которая не смотрит «Ледниковый период» у экранов телевизора, а следит за ним отдельно. Происходит трансформация. Я уверен, если вы спросите людей, с кем и в каком проекте катается Женя Медведева, девять из десяти вам ответят. Это и говорит о популярности проекта.

— Как вы для себя объясняете тот факт, что «Ледниковый период» часто обходит по рейтингу соревнования по фигурному катанию? Чувствуете ли вы конкуренцию со спортивными соревнованиями?

— Думаю, что «Ледниковый период» объективно обходит соревнования, но, когда будет Олимпиада и чемпионат мира, турниры фигуристов будут бить все рекорды, а соревнования девочек — так особенно. А сейчас мы обходим этапы Гран-при, потому что у «Ледникового периода» шире аудитория. Нас смотрят и те, кто любит фигурное катание, и те, кто любит звезд, шоу, развлекательный жанр. Мы делаем акцент в номерах на переживания, на сопереживание — на творческой истории.

А фигурное катание — это все-таки более узкий жанр, который интересен более громкой аудитории, которая заявляет о себе, и кажется, что все сконцентрировано на ней. Но на самом деле эта аудитория более узкая, чем та, которая посмотрела проект и пошла по своим делам, просто не оставила след в соцсетях.

— Ближе к финалу рассматриваете ли возможность проводить съемки в прямом эфире? Как в некоторых других проектах Первого канала, например, в «Голосе». Критики часто отмечают, что у вас выступления показываются в записи.

— Думаю, что вы были на всех съемках и ни разу не видели, чтобы хоть раз кто-то перекатывал номер, или кому-то поменяли оценки. Мы снимаем в таком формате отчасти еще и потому, что есть возможность доработать все именно с точки зрения показа. Я ведь еще и монтирую номера, сижу с лучшими планами всех пар ночами. Но в принципе ничего сложного в прямом эфире нет. Думаю, что вполне возможно сделать это уже в следующем сезоне, а график этого сезона уже расписан. Это связано еще и с тем, что в «Ледниковом периоде» задействованы большое количество звезд: у них своя работа, свои графики, свое время приездов, и люди не могут целиком отдавать нам день.

— Вы уже говорили о том, что Даня Милохин имеет большой успех на проекте, хотя изначально эта история казалась немного рискованной. В связи с этим такой вопрос: не хотели бы вы пригласить на «Ледниковый период» в следующем сезоне Моршенштерна?

— Мы приглашаем на проект людей разных направлений, у которых есть своя, разная аудитория. Мы стремимся, конечно, звать максимально медийных и интересных людей на проект — это абсолютно логично, — которые приведут с собой разную аудиторию. Но для меня важнее показать их другими, раскрыть, найти какой-то новый язык для них.

Поэтому, конечно, я не против участия в «Ледниковом периоде» людей, которые сейчас являются медийными законодателями каких-то мнений, мод и так далее. Но это не значит, что мы находимся в какой-то бесконечной погоне за кем-то. Каждый год кто-то выстреливает. Проект начинался когда-то с Татьяны Навки и Марата Башарова, которые очаровали поколение, наверное, ваших родителей (смеется). Потом фантастически выступали Чулпан Хаматова с Романом Костомаровым, Екатерина Гордеева с Егором Бероевым.

Такие пары выкристаллизовываются внутри проекта и происходит то, что происходит. Но это я про историю рассказал. У каждого поколения свои герои, у каждого сезона свои герои. Я считаю, что нынешний сезон очень сильный, очень интересный и действительно абсолютно разный. Даже ровесники — молодые ребята — совершенно по-разному смотрят на жизнь — и в этом есть многообразие.