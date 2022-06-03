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Сегодня, 15:50

Погорилая: «Не вижу ничего плохого в желании Трусовой»

Анна Погорилая поддержала решение Трусовой попробовать себя в легкой атлетике
Иван Шитик
Корреспондент
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Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая считает, что предстоящий сезон будет экспериментальным для многих спортсменов.

«Я лично никогда не пробовала другой вид спорта, хотя меня брали и в балет, и в гимнастику. Сразу сделала выбор и даже другие виды фигурного катания не рассматривала: ни парное катание, ни танцы. У пар высокие выбросы и поддержки, а я боюсь высоты. Танцы — самый субъективный вид. В нем нет прыжков, только скольжение и катание. Но это намного сложнее оценивать судьям. Кроме того, у меня муж — танцор, и я много слышала разных историй. Так что не вижу ничего плохого в желании Трусовой. Для многих это будет пробный сезон. Кто-то его выдержит, кто-то нет. Будет интересно», — заявила Погорилая в интервью RT.

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1011016-pogorilaya-trusova-perehod-sport
Александра Трусова
Анна Погорилая
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