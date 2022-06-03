Погорилая заявила, что занятия Трусовой легкой атлетикой помогут ей в четверных прыжках

Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая отреагировала на участие Александры Трусовой в турнире по легкой атлетике в Москве.

«У нас в фигурном катании присутствует общая физическая подготовка. В летний период времени это бег и прыжки в длину. Так что в этом нет ничего удивительного. Любой спорт сочетает в себе несколько видов. Мы не только катаемся на коньках. Другой вопрос, не повлияет ли это на непосредственно фигурное катание. У нас сложнокоординационный вид спорта, и если где-то будет больший упор на физику, скорость, силу, то может потеряться координация. Хотя, с другой стороны, для четверных прыжков это, может быть, и неплохо. К тому же у нас сейчас такой сезон, когда можно поэкспериментировать», — заявила Погорилая в интервью RT.

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.