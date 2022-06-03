Танцевальный дуэт Скопцова — Алешин завершает профессиональную карьеру

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, выступавшие в танцах на льду, завершают профессиональную карьеру. Об этом сообщает Sport24.

Инициатором этого была Скопцова, которая уже объявила об уходе из большого спорта. Отмечается, что Алешин начнет тренерскую деятельность, а Скопцова будет пробовать свои силы в журналистике.

Скопцова и Алешин — чемпионы мира среди юниоров, призеры Гран-при России и чемпионата России. В дуэте они выступали с 2013 года.