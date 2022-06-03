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Сегодня, 14:17

Танцевальный дуэт Скопцова — Алешин завершает профессиональную карьеру

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, выступавшие в танцах на льду, завершают профессиональную карьеру. Об этом сообщает Sport24.

Инициатором этого была Скопцова, которая уже объявила об уходе из большого спорта. Отмечается, что Алешин начнет тренерскую деятельность, а Скопцова будет пробовать свои силы в журналистике.

Скопцова и Алешин — чемпионы мира среди юниоров, призеры Гран-при России и чемпионата России. В дуэте они выступали с 2013 года.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-06-03-tantsevalnyy-duet-skoptsova-aleshin-zavershil-sportivnuyu-karyeru
Фигурное катание
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